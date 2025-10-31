'Diddy' Combs é transferido de prisão para cumprir sentença nos EUA

O rapper americano Sean "Diddy" Combs foi transferido para uma prisão de baixa segurança em Nova Jersey para cumprir sua pena de mais de quatro anos por crimes relacionados à prostituição, segundo registros federais.

O cantor está recluso no centro Fort Dix, cerca de 130 quilômetros ao sul da Nova York, um local conhecido por seus programas de tratamento contra a dependência química.

O artista foi preso em setembro de 2024. Desde então, estava detido em uma instituição prisional no bairro nova-iorquino do Brooklyn conhecida por sua condição precária.

Seus advogados solicitaram a transferência de Combs, que permanecerá preso até 8 de maio de 2028, segundo o Departamento Federal de Prisões. Este período considera o tempo de reclusão cumprido e a redução de cerca de 15% da pena por bom comportamento.

O rapper foi declarado culpado em julho de transporte de pessoas entre estados com fins de prostituição. Ele foi absolvido pelo júri das acusações mais graves: tráfico sexual e crime organizado.

Antes de o juiz ditar sua sentença no início de outubro, Combs contou ao tribunal, chorando, que estava "verdadeiramente arrependido" de suas ações.

O cantor pediu desculpas à sua família e às vítimas, dizendo que seu comportamento era "repugnante, vergonhoso e doentio".

Combs recorreu tanto da condenação quanto da sentença.