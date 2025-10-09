Desafeto de Trump, procuradora-geral de Nova York é indiciada por fraude

A procuradora-geral do estado de Nova York, Letitia James, que processou com sucesso o presidente Donald Trump, foi indiciada nesta quinta-feira (9) por fraude hipotecária, informou a imprensa americana.

A acusação foi apresentada perante um grande júri federal na Virgínia, onde recentemente também foi indiciado outro desafeto de Trump, o ex-diretor do FBI James Comey.

Segundo a emissora CNN e outros meios de comunicação dos Estados Unidos, a acusação contra a procuradora democrata de 66 anos é por fraude hipotecária e por assuntos relacionados a uma propriedade que ajudou sua sobrinha a adquirir na Virgínia, em 2023.

Os casos contra de James e Comey foram apresentados por Lindsey Halligan, uma promotora federal indicada pelo presidente republicano depois que seu antecessor renunciou sob a alegação de que não havia provas suficientes para apresentar denúncias contra ambos.

O jornal The Washington Post disse que a própria Halligan apresentou o caso pessoalmente perante o grande júri de Alexandria, na Virgínia.

O presidente Trump cobrou recentemente em público a procuradora-geral Pam Bond para que tomasse atitudes contra James, Comey e outras figuras que o mandatário vê como inimigos, em uma escalada de sua campanha contra seus adversários políticos.