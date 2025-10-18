Departamento de Estado dos EUA alerta para violação iminente do cessar-fogo pelo Hamas

Palestinos se reúnem em um mercado em Deir el-Balah, no centro da Faixa de Gaza, mais de uma semana após o acordo de cessar-fogo. BASHAR TALEB / AFP

O Departamento de Estado dos Estados Unidos declarou neste sábado (18) que informou os países envolvidos no acordo de paz em Gaza sobre "relatos confiáveis" que indicam uma iminente violação do cessar-fogo pelo grupo terrorista Hamas.

Em comunicado, o departamento afirma que um ataque planejado pelo grupo contra civis palestinos "constituiria uma violação direta e grave do acordo de cessar-fogo e minaria o progresso significativo alcançado por meio dos esforços de mediação".

"Caso o Hamas prossiga com este ataque, medidas serão tomadas para proteger o povo de Gaza e preservar a integridade do cessar-fogo", adverte o departamento.