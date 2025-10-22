Cuba anuncia ao México a captura de chefão chinês do fentanil

Um traficante de drogas chinês, identificado como um dos maiores fornecedores de fentanil para os principais cartéis mexicanos e procurado pelos Estados Unidos, foi capturado em Cuba, informaram fontes de segurança mexicanas à AFP nesta quarta-feira (22).

O traficante de drogas Zhi Dong Zang, também conhecido como Brother Wang, está detido na ilha enquanto as autoridades mexicanas aguardam a confirmação de Cuba sobre se ele será deportado para o México ou se um pedido de extradição deve ser formalizado, acrescentaram as fontes.