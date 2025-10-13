Cruz Vermelha segue para o sul de Gaza para receber segundo grupo de reféns

Exército de Israel informou nesta segunda-feira, 13, que o Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV) está a caminho do sul da Faixa de Gaza para receber um segundo grupo de reféns vivos mantidos pelo Hamas.

A movimentação ocorre após a entrega dos primeiros sete reféns à Cruz Vermelha. O grupo já foi levado a Israel como parte do acordo de cessar-fogo mediado pelos Estados Unidos. O plano prevê a libertação ainda nesta segunda-feira de 20 reféns israelenses e de mais de 1,9 mil prisioneiros palestinos, sob supervisão do CICV. Fonte: Associated Press*.