Corpos de mais quatro reféns são devolvidos pelo Hamas a Israel

Corpos foram entregues à Cruz Vermelha. Bashar TALEB / AFP

O grupo terrorista Hamas entregou mais quatro corpos de reféns para Israel nesta terça-feira (14), como parte do acordo de cessar-fogo em Gaza assinado na segunda-feira.

Os corpos foram entregues à Cruz Vermelha, anunciou o Exército de Israel em comunicado. As identidades das vítimas ainda não foram confirmadas. Nesta segunda-feira, outros quatro corpos haviam sido entregues.

"Segundo a informação fornecida pela Cruz Vermelha, quatro caixões com os restos mortais de reféns foram entregues à sua custódia e estão a caminho das Forças de Defesa de Israel (IDF)", afirmou o exército israelense na rede social X.

Mais cedo, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, havia cobrado a entrega dos corpos pelo grupo terrorista.

— Em breve, receberemos notícias, espero que dentro de algumas horas, sobre o retorno dos reféns mortos restantes. Mas estamos determinados a trazer todos de volta — disse ele durante uma visita aos reféns que foram libertados na segunda-feira (13) e estão em um hospital no centro de Israel.

O acordo de cessar-fogo entre Israel e o grupo terrorista incluía a libertação dos reféns vivos e a devolução de 28 corpos.