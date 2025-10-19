Oito joias históricas, de "valor inestimável", vindas da antiga Coroa Francesa, foram roubadas durante o assalto ocorrido no Museu do Louvre, em Paris, neste domingo (19). Um nono objeto, a coroa da Imperatriz Eugénie, foi encontrada pelas autoridades em uma rua próxima ao local.
A informação foi confirmada pelo Ministério da Cultura da França em um comunicado. De acordo com jornal Le Parisien, entre os itens levados pelos criminosos estão:
- Um diadema da rainha Maria Amélia de Nápoles e Sicília e da rainha Hortênsia de Beauharnais
- Um colar de safiras da rainha Maria Amélia de Nápoles e Sicília e da rainha Hortênsia de Beauharnais
- Um brinco do conjunto de safiras da rainha Maria Amélia de Nápoles e Sicília e da rainha Hortênsia
- Um colar de esmeraldas do conjunto da imperatriz Maria Luísa de Áustria
- Um par de brincos de esmeralda do conjunto da imperatriz Maria Luísa de Áustria
- Um broche
- Uma tiara da imperatriz Eugénie de Montijo
- Um broche relicário da imperatriz Eugénie de Montijo
Joia encontrada
As autoridades recuperaram, poucas horas após o roubo, a coroa pertenteu à imperatriz Eugénie de Montijo, esposa de Napoleão III. O objetivo foi encontrado em uma rua próximo ao Louvre. O estado da joia está "sendo examinado", informou o Ministério da Cultura.
De acordo com o site do Louvre, a peça criada por Alexandre-Gabriel Lemonnier no século 19 segue o modelo tradicional das coroas imperiais, inspirada nas armas do Primeiro Império. Oito arcos em forma de águia, moldados em ouro, sustentam uma estrutura de diamantes.
No total, a coroa é composta por 1.354 diamantes, 1.136 rosas, 56 esmeraldas. Ela integra o conjunto das Joias da Coroa Francesa, expostas na Galeria de Apolo, alvo do ataque deste domingo.
Como foi o roubo
Um grupo de pessoas invadiu o a Galeria de Apolo, uma das salas mais procuradas dentro do Louvre, por conta das peças históricas. Informações preliminares apontam que a ação envolveu quatro ladrões.
Dois homens entraram por uma janela da galeria no primeiro andar. Eles utilizaram uma espécie de guindaste, acoplado à fachada em obras, para acessar o prédio. Em seguida, quebraram duas vitrines reforçadas, onde estavam as joiais, e furtaram os objetos da coleção imperial em cerca de sete minutos.
Outros dois homens teriam esperado do lado de fora. Para a fuga, eles utilizaram uma scooter, uma moto pequena.
Por conta do ocorrido, o Museu do Louvre precisou ser evacuado e fechado durante todo o domingo para execução das investigações.