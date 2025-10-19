Coroa da Imperatriz da França, Eugénie de Montijo, foi encontrada quebrada perto do Museu do Louvre após o roubo. STEPHANE DE SAKUTIN / AFP

Oito joias históricas, de "valor inestimável", vindas da antiga Coroa Francesa, foram roubadas durante o assalto ocorrido no Museu do Louvre, em Paris, neste domingo (19). Um nono objeto, a coroa da Imperatriz Eugénie, foi encontrada pelas autoridades em uma rua próxima ao local.

A informação foi confirmada pelo Ministério da Cultura da França em um comunicado. De acordo com jornal Le Parisien, entre os itens levados pelos criminosos estão:

Um diadema da rainha Maria Amélia de Nápoles e Sicília e da rainha Hortênsia de Beauharnais

da rainha Maria Amélia de Nápoles e Sicília e da rainha Hortênsia de Beauharnais Um colar de safiras da rainha Maria Amélia de Nápoles e Sicília e da rainha Hortênsia de Beauharnais

de safiras da rainha Maria Amélia de Nápoles e Sicília e da rainha Hortênsia de Beauharnais Um brinco do conjunto de safiras da rainha Maria Amélia de Nápoles e Sicília e da rainha Hortênsia

do conjunto de safiras da rainha Maria Amélia de Nápoles e Sicília e da rainha Hortênsia Um colar de esmeraldas do conjunto da imperatriz Maria Luísa de Áustria

de esmeraldas do conjunto da imperatriz Maria Luísa de Áustria Um par de brincos de esmeralda do conjunto da imperatriz Maria Luísa de Áustria

de esmeralda do conjunto da imperatriz Maria Luísa de Áustria Um broche

Uma tiara da imperatriz Eugénie de Montijo

da imperatriz Eugénie de Montijo Um broche relicário da imperatriz Eugénie de Montijo

Joia encontrada

As autoridades recuperaram, poucas horas após o roubo, a coroa pertenteu à imperatriz Eugénie de Montijo, esposa de Napoleão III. O objetivo foi encontrado em uma rua próximo ao Louvre. O estado da joia está "sendo examinado", informou o Ministério da Cultura.

De acordo com o site do Louvre, a peça criada por Alexandre-Gabriel Lemonnier no século 19 segue o modelo tradicional das coroas imperiais, inspirada nas armas do Primeiro Império. Oito arcos em forma de águia, moldados em ouro, sustentam uma estrutura de diamantes.

No total, a coroa é composta por 1.354 diamantes, 1.136 rosas, 56 esmeraldas. Ela integra o conjunto das Joias da Coroa Francesa, expostas na Galeria de Apolo, alvo do ataque deste domingo.

Como foi o roubo

Um grupo de pessoas invadiu o a Galeria de Apolo, uma das salas mais procuradas dentro do Louvre, por conta das peças históricas. Informações preliminares apontam que a ação envolveu quatro ladrões.

Dois homens entraram por uma janela da galeria no primeiro andar. Eles utilizaram uma espécie de guindaste, acoplado à fachada em obras, para acessar o prédio. Em seguida, quebraram duas vitrines reforçadas, onde estavam as joiais, e furtaram os objetos da coleção imperial em cerca de sete minutos.

Outros dois homens teriam esperado do lado de fora. Para a fuga, eles utilizaram uma scooter, uma moto pequena.

Por conta do ocorrido, o Museu do Louvre precisou ser evacuado e fechado durante todo o domingo para execução das investigações.

Movimentação de policiais em frente ao Louvre na manhã deste domingo. DIMITAR DILKOFF / AFP