"Valor inestimável"
Coroa com 1.354 diamantes é encontrada próximo ao Museu do Louvre; governo diz que oito joias foram levadas por criminosos

Autoridades localizaram, poucas horas depois do ataque deste domingo, peça do século 19 que pertenceu à imperatriz Eugénie de Montijo, esposa de Napoleão III

