Coreia do Norte testa mísseis balísticos antes de cúpula econômica na Coreia do Sul

A Coreia do Norte voltou a realizar testes de mísseis balísticos nesta quarta-feira, 22, após cinco meses de inatividade. Segundo o Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul, múltiplos projéteis foram lançados em direção ao leste. Nenhum dos mísseis atingiu o território ou a zona econômica do Japão, que monitora os disparos em cooperação com Seul e Washington.

Os testes ocorreram a poucos dias da abertura da cúpula da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (Apec), que será realizada na Coreia do Sul, na semana que vem. Os presidentes dos Estados Unidos, Donald Trump, da China, Xi Jinping, e da Coreia do Sul, Lee Jae Myung, participarão do evento. Fonte: Associated Press*.