Confrontos na fronteira entre Afeganistão e Paquistão deixam dezenas de mortos

Dezenas de soldados e civis morreram em novos confrontos na fronteira entre Paquistão e Afeganistão nesta quarta-feira, informaram autoridades dos dois países.

A violência entre os dois vizinhos se intensificou na semana passada, após explosões no Afeganistão, incluindo duas na capital Cabul, que foram atribuídas ao Paquistão.

O governo talibã afegão iniciou uma ofensiva de retaliação em alguns pontos da fronteira sul, o que levou o Paquistão a responder aos ataques.

Islamabad acusa Cabul de abrigar milícias lideradas pelo movimento paramilitar paquistanês Taliban Tehreek-e-Taliban (TTP), o que o governo afegão nega.

No ciclo de violência mais recente, o Exército paquistanês acusou o regime talibã afegão de atacar dois importantes postos de fronteira, ao sudoeste e noroeste.

O Exército afirmou que os ataques foram impedidos e que quase 20 combatentes talibãs morreram em operações na manhã de quarta-feira perto da cidade de Spin Boldak, no lado afegão da fronteira.

"Infelizmente, o ataque foi orquestrado por vilarejos divididos na região, sem qualquer consideração pela população civil", afirma um comunicado militar paquistanês.

A nota acrescenta que outras 30 pessoas morreram em confrontos ao longo da fronteira noroeste do Paquistão.

O governo afegão anunciou que 15 civis morreram e dezenas ficaram feridos nos confrontos perto de Spin Boldak e que "dois ou três" combatentes também faleceram nos combates.

Ali Mohamad Haqmal, porta-voz afegão para a região de Spin Boldak, afirmou que alguns civis morreram vítimas de disparos de morteiros.