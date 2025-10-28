Confiança dos consumidores nos EUA se mantém estável

A confiança dos consumidores nos Estados Unidos manteve-se quase inalterada em outubro, de acordo com os dados publicados nesta terça-feira (28) pelo Conference Board, que mostram que a paralisação orçamentária do governo é de enorme preocupação.

Desde 1º de outubro, os serviços não essenciais americanos estão suspensos devido ao "shutdown", o fechamento do governo pela falta de acordo entre os republicanos de Donald Trump e a oposição democrata sobre o orçamento.

O índice de confiança do consumidor do Conference Board caiu 1,0 em outubro para 94,6, de um nível revisado para cima de 95,6 em setembro, segundo um comunicado.

Isso foi ligeiramente melhor do que o esperado, segundo pesquisas realizadas por economistas da Dow Jones Newswires e do The Wall Street Journal.

As expectativas médias de inflação para 12 meses aumentaram para 5,9% em relação aos 5,8% de setembro, ainda significativamente acima da meta de longo prazo de 2% do Federal Reserve (banco central americano).