Condenado a 21 anos de prisão envolvido em assassinato de presidenciável na Colômbia

Um dos envolvidos no assassinato a tiros do candidato presidencial colombiano Miguel Uribe, morto em agosto após várias semanas em estado crítico, foi condenado a 21 anos de prisão, informou nesta terça-feira (21) o Ministério Público.

Segundo o órgão acusador, Carlos Eduardo Mora González assumiu sua responsabilidade no atentado de 7 de junho em Bogotá contra o senador opositor ao governo do esquerdista Gustavo Petro, um fato que abalou a corrida eleitoral para as eleições presidenciais de 2026.

O condenado foi responsável por transportar o pistoleiro menor de idade, que foi sentenciado a sete anos de reclusão. Pelo magnicídio há outros quatro detidos, mas o autor intelectual ainda não foi identificado.

"Ele conduziu e disponibilizou um veículo para reconhecer previamente o local onde o crime foi perpetrado e transportou outros envolvidos no atentado", informou o Ministério Público em comunicado.

Além disso, o órgão afirmou que, sob a "fachada" de motorista de aplicativos de transporte, Mora González "transportava armas e entorpecentes". "Sua participação no plano criminoso foi motivada por uma oferta de cinco milhões de pesos [R$ 6.900]".

Uribe, do partido de direita Centro Democrático, morreu em 11 de agosto devido a ferimentos na cabeça após um ataque armado durante um ato político em Bogotá.

O legislador opositor, de 39 anos, passou dois meses em uma unidade de terapia intensiva em um hospital da capital e morreu após sofrer uma hemorragia cerebral.