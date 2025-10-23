Comissão Europeia quer abolir a mudança de horário

Enquanto os europeus se preparam para passar neste fim de semana para o horário de inverno, a Comissão Europeia defendeu, nesta quinta-feira (23), a abolição da mudança de horário plebiscitada em consultas populares.

A mudança para o horário de inverno e verão a cada seis meses foi implementada na Europa nos anos 1970 para realizar economias de energia em plena crise do petróleo.

A Comissão Europeia propôs desde 2018 aboli-la em uma vasta consulta através da Europa; 84% dos participantes, ou seja, cerca de 4 milhões de pessoas, se pronunciaram a favor do fim deste uso e, posteriormente, o Parlamento deu sua autorização.

Os partidários da supressão destacam os impactos negativos da mudança de horário na saúde ou nos acidentes de trânsito e destacam que as economias de energia se tornaram modestas devido à generalização das iluminações de baixo consumo.

No entanto, a medida nunca foi aplicada por não se alcançar um acordo entre os 27 países.

Com motivo da mudança para o horário de inverno, os deputados europeus voltaram a abordar o tema, durante um debate no plenário de Estrasbrugo.

"Chegou o momento de acabar com a mudança de horário", defendeu o comissário de Transportes Apostolos Tzitzikostas, confirmando que o Executivo europeu não abandonou o combate.

A Comissão pediu uma nova análise, para confortar seus esforços visando a abolição da mudança de horário.

A Espanha também fez um novo apelo para suprimi-lo em uma reunião na segunda-feira (20) dos ministros de Energia.