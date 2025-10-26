Comboio egípcio chega a Gaza para ajudar a recuperar corpos dos reféns

Um comboio egípcio de veículos e caminhões transportando maquinaria pesada de construção entrou na Faixa de Gaza na madrugada de domingo (26) com o objetivo de ajudar a localizar os corpos dos reféns sequestrados pelo Hamas, segundo imagens da AFPTV.

De acordo com o Times of Israel, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu aprovou pessoalmente a entrada de uma equipe egípcia acompanhada por vários veículos de engenharia para colaborar na localização dos corpos.

"Trata-se de uma equipe técnica", especificou o gabinete de Netanyahu, citado pelo jornal. "Ela se deslocará ao local unicamente para localizar os reféns assassinados", afirmou.

Na noite de sábado, o canal de televisão Al Qahera News, vinculado ao Estado egípcio, anunciou o envio de uma equipe para Gaza.

Em 17 de outubro, um funcionário turco havia anunciado que uma equipe de 81 socorristas enviados pela Turquia para buscar corpos aguardava no Egito a autorização para entrar no território palestino. Por fim, os socorristas turcos não obtiveram o aval de Israel.

Em virtude do acordo de cessar-fogo entre Hamas e Israel, negociado com base no plano do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, o movimento islamista entregou em 13 de outubro - em troca de cerca de 2.000 prisioneiros palestinos - os 20 reféns vivos que ainda permaneciam retidos em Gaza desde o ataque de 7 de outubro de 2023.

No entanto, Israel recuperou até agora apenas 15 dos 28 corpos de reféns que o Hamas havia se comprometido a devolver simultaneamente.

O movimento palestino afirma precisar de equipamento adicional e mais tempo para recuperar os corpos dos escombros.