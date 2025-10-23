Colômbia pede aos EUA que 'cessem' ataques contra embarcações

O governo colombiano pediu na noite de quarta-feira à Casa Branca que "cesse" os ataques a embarcações no Pacífico e no Caribe, as quais Washington acusa de transportar drogas, informou um comunicado oficial.

O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, anunciou na quarta-feira dois ataques contra supostas embarcações de narcotraficantes no Pacífico, acompanhando a informação com vídeos de sua destruição nas redes sociais.

"A Colômbia faz um apelo ao governo dos Estados Unidos para que cesse esses ataques e o insta a respeitar as normas ditadas pelo direito internacional", diz a nota do Ministério das Relações Exteriores colombiano.

O governo de Gustavo Petro, envolvido em fortes tensões com Trump, "rejeita a destruição de uma embarcação supostamente relacionada ao narcotráfico no Oceano Pacífico por parte dos Estados Unidos", acrescenta o comunicado.

Trump e Petro trocaram ameaças acaloradas na quarta-feira por esses episódios no Pacífico, que deixaram cinco mortos.

O dirigente americano qualificou Petro como "criminoso" e sugeriu que ele era um narcotraficante que estava levando seu país à ruína. O colombiano respondeu que se defenderá "legalmente com advogados americanos".

Até quarta-feira, foram contabilizados nove ataques dos Estados Unidos, incluindo os dois no Pacífico, que resultaram em 37 mortos.

Bogotá reiterou "seu apelo ao governo dos Estados Unidos para dialogar, por meio dos canais diplomáticos", a fim de "continuar conjuntamente a luta contra as drogas na região", como vinham fazendo "há décadas".