Colômbia denuncia 'ameaça' de invasão dos EUA

O ministro do Interior da Colômbia, Armando Benedetti, denunciou nesta segunda-feira (20) uma "ameaça" de "invasão" do presidente americano, Donald Trump, que pareceu sugerir algum tipo de intervenção de Washington contra a produção de droga no país sul-americano.

No domingo, Trump suspendeu o apoio econômico a Bogotá por supostamente "fomentar" o narcotráfico e afirmou que deveria "fechar" os cultivos de narcóticos "imediatamente, ou os Estados Unidos os fecharão".

Benedetti afirmou que se trata de uma "ameaça de uma invasão ou de uma ação terrestre ou militar contra a Colômbia". "Não me imagino fechando hectares se não for dessa forma, se não for invadindo", disse à Blu Radio.