Presidente da Colômbia convoca embaixador nos EUA após ser chamado de "líder do tráfico" por Trump

Trump acusa Petro (D) de fomentar o tráfico de drogas na Colômbia. MANDEL NGAN,JOAQUIN SARMIENTO / AFP

Após ser chamado de "líder do tráfico de drogas" por Donald Trump no fim de semana, Gustavo Petro, presidente da Colômbia, convocou o embaixador do país nos Estados Unidos para esclarecimentos nesta segunda-feira (20).

Em publicação na rede Truth Social no domingo (19), o mandatário americano anunciou a retirada de apoio financeiro dos Estados Unidos à Colômbia. O republicano também afirmou que Petro incentiva e fomenta a produção massiva de entorpecentes.

"O presidente colombiano Gustavo Petro é um líder do tráfico de drogas que incentiva fortemente a produção em massa de drogas, em campos grandes e pequenos, por toda a Colômbia. Tornou-se, de longe, o maior negócio da Colômbia, e Petro não faz nada para impedi-lo", escreveu Trump.

Em comunicado, o ministério das relações exteriores da Colômbia afirmou que o embaixador Daniel García Peña "já está em Bogotá" e, nas próximas horas, o governo de Petro "informará as decisões tomadas a respeito" da situação. A relação entre os dois países, historicamente aliados, enfrenta o seu pior momento com o retorno de Trump à Casa Branca e o primeiro presidente de esquerda da Colômbia.

"A partir de hoje, esses pagamentos, ou qualquer outra forma de pagamento ou subsídios, não serão mais feitos à Colômbia", confirmou Trump na mesma postagem.

Ataque a embarcação

Também no domingo, os Estados Unidos anunciaram que efetuaram um ataque contra um barco que navegava em águas internacionais na última sexta-feira (17). Segundo Pete Hegseth, chefe do Pentágono, três supostos rebeldes do Exército de Libertação Nacional (ELN), grupo guerrilheiro colombiano, morreram.