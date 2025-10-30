Mundo

França
Cinco novos suspeitos de participar de roubo no Louvre são presos em Paris

Outros dois suspeitos foram presos no sábado e admitiram participação no crime. As oito joias, com valor estimado em mais de R$ 550 milhões, ainda não foram encontradas.

Zero Hora

