Cinco novos suspeitos de participar de roubo no Louvre são presos em Paris

Dimitar DILKOFF / AFP

Cinco novos suspeitos de participarem do roubo no Museu do Louvre, ocorrido no dia 19 de outubro, foram presos na noite desta quarta-feira (29) na região de Paris, segundo o g1.

O principal suspeito também foi preso, “Ele já estava no nosso radar”, disse a promotora Laure Beccuau sobre o principal suspeito.

Os dois suspeitos presos no último sábado (25) foram formalmente acusados ​​na noite de quarta-feira (29) por roubo organizado e associação criminosa, e colocados em prisão preventiva. No entanto, as joias continuam desaparecidas.

Ainda não há mais detalhes do envolvimento dos últimos cinco presos no crime.