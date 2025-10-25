Cinco mortos em massacre no Equador, em meio à violência do narcotráfico

Cinco pessoas foram mortas em um massacre ocorrido em um salão de bilhar no oeste do Equador, país mergulhado na violência do narcotráfico, informou a polícia neste sábado (25).

Três homens desceram de uma caminhonete e dispararam "vários tiros" de fuzil em Santo Domingo, a cerca de 60 km de Quito, declarou um responsável da instituição.

Como resultado do ataque, cinco pessoas morreram e uma ficou ferida, acrescentou à mídia local Alfa & Ômega.

Para a polícia, trata-se de "uma disputa entre grupos criminosos organizados".

O Equador enfrenta uma crise de violência relacionada às organizações criminosas associadas ao tráfico de drogas. Em Santo Domingo, nos últimos meses, os massacres em salões de bilhar tornaram-se habituais.

No primeiro semestre deste ano, os homicídios aumentaram 47% em relação ao mesmo período de 2024, segundo o Observatório Equatoriano de Crime Organizado.