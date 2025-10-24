Cinco feridos em ataque ucraniano perto de Moscou; dois mortos em bombardeio russo na Ucrania

Cinco pessoas ficaram feridas em um ataque noturno com drones ucranianos nos subúrbios de Moscou e um bombardeio russo no sul da Ucrânia deixou pelo menos dois mortos, informaram nesta sexta-feira (24) as autoridades dos dois países.

Desde o início da ofensiva, há mais de três anos e meio, Moscou bombardeia com frequência a Ucrânia, que responde com ataques ao território russo, em particular contra infraestruturas da área de energia.

Contudo, a capital e sua região raramente são alvos de ataques.

Durante a madrugada de quinta para sexta-feira, um "drone inimigo" atingiu um edifício residencial em Krasnogorsk, perto de Moscou. Quatro adultos e uma criança ficaram feridos e foram hospitalizados, anunciou Dmitri Volkov, funcionário do governo local.

O Ministério da Defesa russo afirmou ter neutralizado 111 drones ucranianos durante a noite.

Por sua vez, a Força Aérea ucraniana relatou o lançamento de 128 drones russos, dos quais 72 foram abatidos.

Na manhã de sexta-feira, o Exército russo bombardeou, "com lançadores de foguetes", áreas residenciais na cidade de Kherson, no sul da Ucrânia, informou o Ministério Público local.

Segundo os serviços de resgate ucranianos, o ataque matou pelo menos dois civis e deixou 15 feridos, incluindo uma criança.

Na frente de batalha, o Ministério da Defesa russo afirmou que suas tropas tomaram o controle de quatro localidades no leste da Ucrânia. A AFP não conseguiu confirmar a informação com fontes independentes.