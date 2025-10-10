Chuvas deixam pelo menos 23 mortos no México, segundo autoridades de proteção civil

Veículos permanecem submersos em uma rua alagada após fortes chuvas em Poza Rica, no Estado de Veracruz. MARCO ANTONIO PEREZ / AFP

Pelo menos 23 pessoas morreram no México devido às fortes chuvas desta semana, informaram autoridades locais em todo o país na sexta-feira.

A Defesa Civil registrou chuvas intensas em 31 dos 32 Estados mexicanos, com as áreas mais afetadas sendo Veracruz no leste, Queretaro e Hidalgo no centro, e o estado de San Luis Potosí, no centro-norte.

O Estado de Hidalgo informou que soma 16 mortos e que mil residências foram afetadas. Já Puebla registra cinco mortos, 11 desaparecidos e 80 mil pessoas afetadas, segundo o governo do Estado.

Autoridades haviam reportado mais cedo a morte de um menor em Querétaro e um policial em Veracruz.

"Trabalhamos para apoiar a população, abrir caminhos e restabelecer o serviço de energia. Estamos atentos", publicou a presidente Claudia Sheinbaum na rede social X, após uma reunião com autoridades locais e membros do seu gabinete.