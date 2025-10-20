China expande atividade de mineração na Nicarágua com novas concessões

A China conseguiu aumentar sua atividade de mineração na Nicarágua com a concessão de novas licenças, de acordo com resoluções publicadas no jornal oficial La Gaceta.

Nos últimos anos, empresas chinesas obtiveram diversas licenças de mineração do governo dos copresidentes Daniel Ortega e Rosario Murillo, aliados do presidente chinês Xi Jinping.

Segundo o jornal nicaraguense Confidencial, publicado no exílio, as concessões fornecidas entre 2023 e 2025 ultrapassam 500.000 hectares, e a empresa mais beneficiada é a Thomas Metal, com quase 190.000 hectares concedidos.

Grupos ambientalistas, como a também exilada ONG "Fundación del Río", alegam que as licenças são para explorar ouro e que muitas são concedidas em áreas protegidas sem consultar os povos indígenas que as habitam.

"Em nome do Estado da Nicarágua, é outorgada uma concessão de mineração à Zhong Fu Development (...) para a exploração de minerais metálicos e não metálicos", afirma uma resolução do Ministério de Energia e Minas publicada em La Gaceta.

A licença, por 25 anos, abrange 9.300 hectares na Região Autônoma da Costa do Caribe Sul, acrescenta o documento, sem especificar o tipo de mineral a ser explorado.

A mesma empresa obteve outras concessões para 20.150 e 201,30 hectares na Região Autônoma da Costa do Caribe Norte.

O governo nicaraguense também forneceu duas concessões nos mesmos termos à empresa New Era Mining, representada pelo cidadão chinês Bo Tong.

A primeira abrange uma área de 13.391 hectares no departamento central de Chontales, e a segunda abrange 7.300 hectares em Chinandega, região noroeste que faz fronteira com Honduras.

O governo esquerdista de Ortega estabeleceu relações com a China em 2021 após romper com Taiwan, ilha que Pequim considera parte de seu território.

Além do setor de mineração, empresas chinesas estão presentes na Nicarágua nos setores de transporte, segurança, infraestrutura, saúde e comércio.