China destaca 'mundo multipolar' antes de diálogo Trump-Xi Jinping

O ministro chinês das Relações Exteriores alertou nesta segunda-feira (27) que "está chegando um mundo multipolar", uma indireta aos Estados Unidos antes da reunião entre os presidentes Donald Trump e Xi Jinping.

Os mercados globais aguardam com atenção a reunião de quinta-feira (30) entre os dois líderes, que pode conter a guerra comercial desencadeada pelas tarifas de Trump.

Ao discursar nesta segunda-feira em um fórum em Pequim, o chanceler Wang Yi defendeu "terminar com a politização dos temas econômicos e comerciais, a fragmentação artificial dos mercados globais e o recurso a guerras comerciais e batalhas tarifárias".

"Retirar-se com frequência dos acordos e renegar os compromissos, enquanto forma blocos e grupos, submeteu o multilateralismo a desafios sem precedentes", declarou Wang, sem citar países específicos.

"A maré da história não pode ser revertida, está chegando um mundo multipolar", acrescentou.

Trump iniciou no domingo uma viagem pela Ásia que deve terminar na Coreia do Sul com um encontro com Xi Jinping.

Negociadores americanos e chineses anunciaram no domingo na Malásia que estão próximos de um acordo para evitar a imposição de tarifas adicionais americanas de 100% sobre os produtos chineses.