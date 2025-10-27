China confirma queda de aeronave dos EUA durante exercícios militares

Uma aeronave dos Estados Unidos caiu durante exercícios militares no Mar da China Meridional, disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores chinês, Guo Jiakun, nesta segunda-feira, 27. Em coletiva de imprensa, ele afirmou que Pequim está disposta a fornecer a assistência necessária, "com espírito humanitário", se solicitada pelos americanos.

"Os EUA têm demonstrado sua força enviando frequentemente navios e aeronaves militares para o Mar da China Meridional", acrescentou, na ocasião. Segundo o representante chinês, as ações de Washington são a causa "raiz" dos problemas de segurança no mar e da perturbação da paz e estabilidade regionais.