China anuncia novos controles de exportação de terras raras

A China anunciou nesta quinta-feira (9) novos controles de exportação de tecnologias relacionadas com as terras raras, que se somam às regulações aplicadas a essa indústria.

As terras raras são um ponto de atrito nas negociações comerciais entre China e Estados Unidos, que acusam Pequim de atrasar a aprovação de licenças de exportação.

Esses metais são essenciais para a produção de computadores, baterias e novas tecnologias energéticas. Os novos controles, que entram em vigor imediatamente, exigem uma autorização para a exportação de tecnologias usadas na extração desses metais e na fusão, informou o Ministério do Comércio chinês.

A permissão também é necessária para as tecnologias de "montagem, ajuste, manutenção, reparo e melhoria das linhas de produção", acrescentou a pasta.

Em outro anúncio, o ministério informou que vai aplicar restrições adicionais a entidades estrangeiras que exportam produtos relacionados com terras raras fora da China.

"Durante algum tempo, organizações e indivíduos do exterior transferiram ou forneceram produtos controlados de terras raras para uso direto ou indireto em áreas sensíveis, como operações militares", destacou um porta-voz da pasta, acrescentando que essa prática causou um "dano significativo ou potenciais ameaças à segurança e aos interesses nacionais da China, e impactou de forma negativa a paz e a estabilidade internacionais".