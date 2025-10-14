China afirma que vai 'lutar até o fim' em guerra comercial com os EUA

A China afirmou nesta terça-feira que vai lutar "até o fim" na guerra comercial com os Estados Unidos, depois que o presidente Donald Trump anunciou uma tarifa adicional de 100% contra a segunda maior economia do mundo.

"Em relação às guerras tarifárias e comerciais, a posição da China continua a mesma", disse um porta-voz do Ministério do Comércio. "Se quiserem lutar, lutaremos até o fim. Se quiserem negociar, nossas portas continuam abertas", acrescentou.

A preocupação com o agravamento da guerra comercial entre as duas maiores economias do mundo aumentou no fim de semana, depois que Trump anunciou novas tarifas sobre os produtos chineses, uma notícia que sacudiu os mercados e colocou em dúvida uma possível reunião com o presidente chinês, Xi Jinping, na Coreia do Sul.

Trump também anunciou que os Estados Unidos vão impor controles de exportação a "todo o software crítico" a partir de 1º de novembro.

O porta-voz do Ministério do Comércio de Pequim afirmou que o gigante asiático deseja "reiterar que as medidas de controle das exportações referentes a terras raras e artigos relacionados constituem ações legítimas do governo chinês para aprimorar seu sistema de controle das exportações, em conformidade com os regulamentos e leis".

"Como grande potência responsável, a China tem protegido de forma constante e decidida sua própria segurança nacional e a segurança coletiva internacional", acrescentou o porta-voz.