Chefe do Pentágono visitará vários países da Ásia

O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, visitará quatro países asiáticos nos próximos dias, anunciou o Pentágono no domingo.

Esta é a terceira viagem deste alto membro do governo de Donald Trump pela região, onde Washington insta seus aliados a aumentarem os gastos para contrabalançar a influência da China.

Hegseth visitará Japão, Malásia, Vietnã e Coreia do Sul, indicou o Pentágono sem especificar as datas exatas, nem a duração de cada visita.

Trump encontra-se atualmente na Ásia para participar de cúpulas e conversas bilaterais. O ponto alto do giro será o encontro entre Trump e seu contraparte chinês, Xi Jinping, na Coreia do Sul na quinta-feira.

O Pentágono afirmou que a região do Indo-Pacífico é uma "área prioritária" para o governo Trump.

Os Estados Unidos buscam há anos contrabalançar a ascensão da China, particularmente através do aprofundamento dos laços militares com seus aliados regionais. Porém, as crises no Oriente Médio e na Europa desviaram sua atenção.

Após o retorno de Trump ao poder, em janeiro, as forças militares americanas também aumentaram sua presença na América Latina como parte de uma campanha de combate ao narcotráfico.

Em maio, durante um discurso em Singapura, Hegseth advertiu que a China estava se preparando "para o possível uso da força militar com o objetivo de alterar o equilíbrio de poder no Indo-Pacífico".

Ele instou os aliados da região, como Japão e Filipinas, que mantêm disputas territoriais com a China, a aumentarem os gastos com a defesa.

"O Departamento reconhece a importância de focar no Indo-Pacífico e a necessidade de garantir a paz através da força junto com nossos aliados e parceiros", afirma o comunicado do Pentágono.