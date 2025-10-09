Chefe do Hamas na Faixa de Gaza anuncia fim da guerra com Israel

Guerra na Faixa de Gaza deixou quase 70 mil mortos. OMAR AL-QATTAA / AFP

Chefe do grupo terrorista Hamas na Faixa de Gaza, Khalil Al-Hayya declarou o fim da guerra com Israel nesta quinta-feira (9). Ele atuou como negociador chefe do grupo nas conversas sobre o acordo de paz proposto por Donald Trump, presidente dos Estados Unidos.

Até a publicação desta notícia, o gabinete do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, não havia ratificado o acordo oficialmente. O encontro de ministros para discutir o tratado iniciou às 13h30min (horário de Brasília), após uma hora e meia de atraso, e teria se encerrado por volta das 15h.

Na noite de quarta-feira (8), os Estados Unidos anunciaram que Israel e o Hamas assinaram um acordo para dar início a primeira fase do cessar-fogo permanente.

Para costurar o acordo de paz, o Hamas teria acatado ao pedido de Israel para que os corpos de todos os reféns mortos pelo grupo sejam devolvidos ao país.

Ponto a ponto do plano

Fim imediato da guerra e troca de reféns e prisioneiros

O cessar-fogo deve ocorrer logo após a aceitação do plano;

Israel precisa libertar prisioneiros, enquanto o Hamas devolve todos os reféns;

A troca inclui também restos mortais de reféns.

Ajuda humanitária e reconstrução de Gaza

Entrada imediata de alimentos, água, energia, hospitais e infraestrutura;

Equipamentos para limpar escombros e reabrir estradas devem ter a entrada autorizada;

Distribuição feita pela ONU, Crescente Vermelho e outras entidades neutras.

Nova governança em Gaza

Um comitê palestino tecnocrático e apolítico assume a gestão local;

Esse órgão será supervisionado pelo “Conselho da Paz”, presidido por Trump. O objetivo é preparar o retorno da Autoridade Palestina após reformas.

Desmilitarização e anistia ao Hamas

Toda infraestrutura militar e de túneis deverá ser destruída sob monitoramento internacional;

Integrantes do Hamas que entregarem as armas poderão receber anistia;

Quem desejar sair teria passagem segura para outros países.

Segurança internacional e futuro político

Uma Força Internacional de Estabilização treinará a polícia palestina;

Israel precisa se retirar gradualmente, mantendo apenas um perímetro de segurança temporário.

O plano prevê caminho para autodeterminação palestina e coexistência pacífica.