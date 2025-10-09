Mundo

Paz no Oriente Médio
Notícia

Chefe do Hamas na Faixa de Gaza anuncia fim da guerra com Israel

Khalil Al-Hayya afirmou que recebeu garantias dos Estados Unidos para um acordo de cessar-fogo permanente; Israel ainda não ratificou a trégua

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS