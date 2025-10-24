Chefe de Estado não está aí para matar pessoas, diz Lula sobre ataques de Trump ao tráfico

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) reagiu às ações e declarações recentes do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre o combate ao narcotráfico. Segundo Lula, um chefe de Estado "não está aí para matar pessoas, mas para prendê-las e julgá-las, e o mundo precisa de lideranças que falem com responsabilidade".

"Você não fala que vai matar as pessoas. Tem que prender, julgar e punir de acordo com a lei. É o mínimo que se espera de um chefe de Estado", afirmou o presidente nesta sexta-feira, 24, ao ser questionado sobre a ofensiva dos militares americanos sobre embarcações supostamente à serviço do narcotráfico no Mar do Caribe e no Oceano Pacífico. Na quinta-feira, 23, Trump disse que vai comandar em breve ações por terra contra cartéis de drogas, sem especificar quais.

Lula acrescentou, durante coletiva de imprensa em Jacarta, Indonésia, que o combate às drogas deve ser conduzido com cuidado e cooperação internacional, respeitando a soberania de cada país. "O mundo não pode continuar nessa polarização do bem contra o mal. O combate às drogas exige mais cuidado e cooperação entre as nações."

O presidente mencionou o trabalho conjunto da Polícia Federal, da Interpol e de países amazônicos como exemplo de ação coordenada sem violar fronteiras. "Não se combate o crime invadindo o território dos outros. Se cada país achar que pode agir como quiser dentro das fronteiras alheias, o mundo vira uma terra sem lei."