Chanceler da Argentina renuncia quatro dias antes das eleições legislativas

Chanceler argentino, Gerardo Werthein. Luis ROBAYO / AFP

O chanceler argentino, Gerardo Werthein, apresentou sua renúncia ao presidente ultraliberal Javier Milei quatro dias antes das eleições legislativas, informou nesta quarta-feira (22) a imprensa local.

A renúncia foi entregue na noite de terça-feira (21) com data para a próxima segunda-feira (27), quando se espera que o presidente Milei faça mudanças no gabinete após o resultado das eleições.

Werthein havia assumido o cargo em outubro de 2024, quando sua antecessora, Diana Mondino, foi removida após votar a favor do levantamento do bloqueio dos Estados Unidos a Cuba nas Nações Unidas, uma posição histórica da Argentina.

Nas últimas semanas, o chanceler foi criticado nas redes sociais por apoiadores de Milei devido ao fracasso da reunião bilateral de 14 de outubro entre o presidente argentino e seu homólogo dos Estados Unidos, Donald Trump.

O encontro foi reduzido a uma saudação e um almoço na Casa Branca, com declarações confusas sobre o apoio financeiro dos Estados Unidos, que Trump condicionou a uma vitória do partido de Milei no domingo (26).

O chanceler esperava um apoio presidencial frente às críticas, mas isso não ocorreu, detalharam fontes anônimas à imprensa local.

Fontes do governo e da Chancelaria não responderam aos pedidos de comentários da reportagem.

O anúncio da renúncia ocorre em um contexto de crise financeira com uma corrida cambial que não cessa, apesar do apoio bilionário do governo de Trump ao seu aliado Milei.

Durante o ano que ficou à frente da Chancelaria, Werthein executou uma política de alinhamento com os Estados Unidos e Israel, que o presidente Milei considera seus principais aliados.