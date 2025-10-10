Cessar-fogo entre Israel e o Hamas entra em vigor em Gaza

O Exército israelense anunciou, nesta sexta-feira (10), que o cessar-fogo em Gaza entrou em vigor às 09h GMT (6h00 em Brasília) após o acordo com o movimento islamista palestino Hamas, o qual deve permitir a libertação dos reféns dentro de um prazo de 72 horas.

"A partir deste meio-dia, as tropas começaram a se posicionar ao longo das (...) linhas de retirada, em preparação para o acordo de cessar-fogo e para o retorno dos reféns", indicou o Exército em comunicado.

O texto especificou, no entanto, que "as tropas do Comando Sul (...) continuarão eliminando qualquer ameaça imediata" e alertou que algumas áreas ainda são "extremamente perigosas" para a população.

Momentos depois de o Exército fazer seu anúncio oficial, milhares de moradores de Gaza começaram a caminhar rumo ao norte da Faixa, conforme imagens captadas pela AFP.

A Cidade de Gaza e seus arredores foram palco, nos últimos meses, de uma operação especialmente intensa do Exército israelense, que afirmou querer eliminar os remanescentes do movimento islamista Hamas.

O cessar-fogo e a libertação dos reféns estão previstos no acordo aprovado na quinta-feira após quatro dias de negociações indiretas no Egito entre Hamas e Israel, em guerra há dois anos.

O acordo baseia-se em um plano de 20 pontos anunciado no final de setembro pelo presidente americano, Donald Trump, que afirmou que planeja viajar ao Oriente Médio neste domingo.

- Retirada israelense -

"As forças israelenses retiraram-se de várias zonas da Cidade de Gaza", no norte da Faixa, disse pouco antes à AFP Mohamed al Mughayyir, da Defesa Civil, força de resgate que opera sob a autoridade do Hamas.

O responsável acrescentou que veículos do Exército também se retiraram de várias partes da cidade de Khan Yunis, no sul.

Moradores de várias áreas da Faixa de Gaza confirmaram à AFP que o Exército israelense parecia ter se retirado das posições que haviam ocupado na quinta-feira.

Uma porta-voz do governo israelense, Shosh Bedrosian, afirmou que as tropas recuarão até a "Linha Amarela", a uma distância de entre 1,5 e 3,5 km das fronteiras do território palestino, como parte do plano proposto por Trump.

Durante esta primeira parte do processo de retirada, o Exército controlará aproximadamente 53% da Faixa de Gaza.

Mughayyir afirmou que, durante a retirada e antes do cessar-fogo, houve confrontos no território, com várias mortes.

"Os disparos ainda não pararam. O Exército israelense também atacou agentes municipais de Gaza ao norte do bairro de Sheikh Radwan", matando um trabalhador, afirmou Mughayyir.

Ele acrescentou que outro homem morreu por disparos israelenses em Khan Yunis nesta sexta-feira.

O porta-voz da Defesa Civil, Mahmud Basal, disse que aviões israelenses voaram em baixa altitude sobre Gaza e que suas equipes relataram ataques aéreos e bombardeios de artilharia nas primeiras horas na Cidade de Gaza, onde o Exército havia lançado uma grande ofensiva antes do cessar-fogo.

O Exército israelense informou que estava verificando relatos de bombardeios em Gaza.