Cessar-fogo em Gaza segue apesar de 'escaramuças', afirma vice-presidente dos EUA

O vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, disse, nesta terça-feira (28), que o cessar-fogo em Gaza segue apesar das "escaramuças", depois que Israel bombardeou o território palestino e acusou o Hamas de atacar suas tropas.

"O cessar-fogo se mantém. Isso não significa que não vão ocorrer pequenas escaramuças", afirmou Vance em declarações transmitidas pela Fox News e publicadas nas redes sociais pela Casa Branca.

"Sabemos que o Hamas ou alguém mais dentro de Gaza atacou um soldado" das Forças de Defesa de Israel (FDI), "mas acredito que a paz do presidente [americano, Donald Trump] se manterá", acrescentou.

A agência de Defesa Civil de Gaza informou que ao menos nove pessoas morreram em ataques contra várias partes do território palestino. O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, havia ordenado anteriormente "bombardeios poderosos" em Gaza.

Vance foi um dos vários funcionários do alto escalão americano que estiveram em Israel na semana passada para reforçar a frágil trégua entre Israel e o Hamas, negociada por Trump no início deste mês.

O próprio Trump visitou Israel e o Egito em 13 de outubro, fez uma volta de comemoração e declarou: "Finalmente temos paz no Oriente Médio".