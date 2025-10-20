Cervejaria dinamarquesa apresenta a menor garrafa de cerveja já criada

Uma garrafa do tamanho de um grão de arroz e dentro dela 0,005 centilitros de cerveja sem álcool: a cervejaria dinamarquesa Carlsberg criou a menor cerveja do mundo para conscientizar sobre o consumo responsável de bebidas alcoólicas, anunciou a empresa nesta segunda-feira (20).
"Apresentamos no centro de Estocolmo na sexta-feira passada e muitas pessoas, curiosas para vê-la porque é super pequena e adorável, compareceram, o que nos permitiu iniciar uma conversa sobre a importância do consumo responsável de álcool", disse à AFP Casper Danielsson, porta-voz da cervejaria Carlsberg Suécia.
A garrafa, que mede 12 milímetros, foi criada pela artista Asa Strand, especializada em miniaturas.
"É a menor cerveja do mundo, não apenas a menor da Suécia", insistiu Danielsson.
A Carlsberg, que também comercializa outras marcas, adquiriu recentemente o fabricante britânico de bebidas sem álcool Britvic, ampliando seu portfólio de produtos desse tipo.
"É uma mensagem difícil de transmitir aos nossos consumidores", admitiu Danielsson.
Mas o segmento de cervejas sem álcool cresceu no país escandinavo, alcançando 12% durante o primeiro semestre.
Segundo a Organização Mundial da Saúde, uma em cada 11 mortes na Europa está relacionada ao consumo de álcool.
* AFP