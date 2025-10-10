Cerca de 200 mil pessoas voltaram ao norte da Faixa de Gaza desde o cessar-fogo

Milhares de palestinos retornando ao norte da Faixa de Gaza nesta sexta-feira. BASHAR TALEB / AFP

Cerca de 200 mil pessoas voltaram para o norte da Faixa de Gaza desde o início do acordo de cessar-fogo entre Israel e Hamas, na manhã desta sexta-feira (10). A informação foi dada pela Defesa Civil, força de resgate que opera sob autoridade do grupo terrorista Hamas.

"Aproximadamente 200 mil pessoas voltaram ao norte de Gaza hoje", declarou Mahmud Basal, porta-voz da Defesa Civil de Gaza.

Durante a manhã, o Exército de Israel anunciou a retirada de suas tropas da Cidade de Gaza por volta das 9h (no horário local).