Mais de 200 alpinistas estão presos no Everest após forte nevasca na China

Equipes de resgate entraram em contato com alpinistas presos no Everest para combinar ponto de encontro. HANDOUT / Courtesy of Xiong JinXin / AFP

Uma forte nevasca na China causou a morte de um alpinista por hipotermia no sopé do monte Everest, informou a emissora estatal CCTV na noite de domingo (5). As autoridades resgataram cerca de 350 alpinistas em um vale no lado chinês do Everest, mas mais de 200 pessoas permaneceram presas em acampamentos em altitudes elevadas na montanha.

De acordo com a reportagem, as equipes de resgate conseguiram contatá-los e pediram para eles se deslocarem a um ponto de encontro combinado. A AFP não conseguiu entrar em contato com as autoridades nessas áreas.

Um alpinista consultado pela reportagem compartilhou vídeos nas redes sociais de barracas quase completamente cobertas de neve e disse ter conseguido chegar a uma vila em segurança no domingo.

A nevasca no planalto tibetano também causou estragos na província de Qinghai, ao norte do Tibete, onde o alpinista morreu devido à exposição ao frio, informou a CCTV, citando os serviços de segurança. Muitos outros alpinistas, que chegaram no final da semana passada, ficaram presos pelo mau tempo na área, a uma altitude de mais de 4 mil metros e em condições climáticas difíceis.