Catar e EUA discutem situação em Gaza, estabilidade regional e relações bilaterais

O Catar e os Estados Unidos discutiram nesta quinta-feira, 30, a situação na Faixa de Gaza e a estabilidade regional, durante uma ligação telefônica entre o ministro das Relações Exteriores do Catar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, e o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, informou o Ministério das Relações Exteriores catariano.

Segundo o comunicado, os dois ministros "revisaram as relações estratégicas e sólidas entre o Catar e os Estados Unidos e as formas de fortalecê-las e desenvolvê-las".

Também trataram dos "desdobramentos na Faixa de Gaza e nos territórios palestinos ocupados, à luz do acordo de cessar-fogo em vigor no enclave", além de outros temas de interesse comum.