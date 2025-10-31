Café mais caro do mundo, produzido no Panamá, chega a Dubai

Com uma xícara a quase 1.000 dólares (5.380 reais, na cotação atual), um estabelecimento no extravagante emirado de Dubai agora oferece o café mais caro do mundo, feito com grãos panamenhos vendidos a preço de ouro.

Localizado em um bairro industrial que virou ponto de referência para os amantes de café, o Julith Coffee planeja servir, a partir deste sábado (1º), "cerca de 400 xícaras" dessa preciosa bebida, contou à AFP um de seus fundadores, Serkan Sagsöz.

Desde a filtragem - realizada com um método que garante uma extração otimizada dos aromas - até a degustação, passando por descrições detalhadas, a experiência é vivida no salão ou na privacidade de um espaço reservado.

A bebida, que custa 3.600 dirhams (980 dólares ou 5.270 reais), ou seja, cerca de 100 dólares por gole, revela sabores florais e frutados que evocam o chá.

"Há notas florais brancas como o jasmim, sabores cítricos como laranja e tangerina e um toque de damasco e pêssego", descreve Sagsöz.

"É como mel, delicado e doce", acrescenta este apaixonado por café, que dirigiu uma cafeteria por sete anos em seu país, a Turquia, antes de abrir o Julith nos Emirados Árabes Unidos em agosto.

Templo do luxo, o rico emirado de Dubai é conhecido por seus projetos megalomaníacos, desde a torre mais alta do mundo até hotéis luxuosos e ilhas artificiais.

"Achamos que Dubai era o lugar ideal para este investimento", explica.

- "É Dubai" -

Em setembro, o emirado já figurava no livro Guinness dos recordes pela xícara de café mais cara do mundo, oferecida pela cafeteria Roasters por 2.500 dirhams (680 dólares ou 3.660 reais).

Este novo recorde gerou algumas reações, mas não chegou a causar grande surpresa em uma cidade acostumada aos milionários.

"É realmente chocante, mas ao mesmo tempo é Dubai", diz Inès, uma residente que preferiu não se identificar.

"Para os ricos, é mais uma experiência da qual poderão se gabar", opina Maëva.

Em comunicado, o estabelecimento afirma ter pago o preço mais alto já oferecido por um café em um leilão no Panamá.

Vinte quilos desses preciosos grãos foram vendidos por cerca de 2,2 milhões de dirhams (604 mil dólares ou 3,2 milhões de reais), após uma "verdadeira batalha" em que foram apresentadas 549 ofertas.

"O leilão durou 13 horas. Competimos principalmente com empresas asiáticas, que geralmente vencem esse tipo de leilão (...) Foi uma grande surpresa para todos quando anunciaram nosso nome", conta.

O café, chamado "Nido 7 Geisha", vem das plantações "Hacienda La Esmeralda", localizadas perto do vulcão Barú, o ponto mais alto do Panamá.

Obteve uma pontuação de 98 de 100, uma avaliação recorde no prestigioso concurso "Best of Panama", segundo os organizadores.

O Julith relata ter recebido inúmeras solicitações de compradores asiáticos e amantes de café dos Emirados Árabes Unidos, entre eles alguns colecionadores de grãos de café.

Mas, exceto por uma pequena quantidade reservada para a família real de Dubai, a empresa afirma que não quer compartilhar seu tesouro.