Brasileiros contam como saíram às pressas do Louvre: 'Foi assustador'

Os brasileiros Karen Ligeiro Schlickmann, de 31 anos, e Danilo Carvalho Gomes, de 36, estavam no Museu do Louvre, em Paris, na manhã deste domingo, 19, quando o local foi esvaziado por conta do roubo de joias da Galeria de Apolo. O casal, ambos publicitários, contou ao Estadão que percebeu uma movimentação incomum pouco depois de chegar ao museu, por volta das 9h30, horário local.

"Nós estávamos no primeiro nível do museu, indo em direção à Mona Lisa, quando percebemos uma correria no sentido contrário", contou Danilo. "Em poucos segundos, várias pessoas começaram a descer a escada rolante para o piso inferior. Foi tudo muito rápido".

Segundo Karen, os seguranças pediram que os visitantes evacuassem a área da Mona Lisa, sem explicar o motivo. "Eles estavam tranquilos, até com um sorriso no rosto, mas orientaram todo mundo a sair. Descemos para o saguão principal e o espaço começou a encher muito rápido. Ninguém sabia o que estava acontecendo."

O casal chegou a visitar outras salas, entre elas a de arqueologia da Mesopotâmia, antes de novas ordens para deixar o local. "Voltamos para o saguão e já estava uma grande aglomeração. A polícia começou a entrar, ouvimos sirenes, e fomos até o balcão de informações. A resposta foi apenas: Não podemos dizer nada, o museu será evacuado", relatou Danilo.

"Perguntei se estávamos seguros e a atendente disse: Sim, vocês estão seguros, mas o museu vai fechar", acrescentou Karen.

De acordo com o casal, a saída foi feita de forma ordenada. "As lojas internas ainda funcionavam, mas as portas estavam fechadas. Quando saímos, vimos muitos policiais e depois, já na saída, agentes com armamento pesado, parecendo militares. Havia sirenes, turistas perdidos e muita confusão", descreveu Karen.

Foi apenas do lado de fora que eles descobriram o que havia ocorrido. "Ninguém falou em roubo lá dentro. Só depois, olhando o Twitter e as notícias, vimos que tinha sido um assalto. A ministra da Cultura confirmou que estava no local. Aí entendemos o motivo de tudo", disse Danilo.

Karen relatou ainda que uma outra brasileira teria comentado em uma rede social que estava na sala das joias no momento do roubo. "Ela contou que ouviu barulhos de motosserra e portas sendo arrombadas antes da evacuação começar. Disse que foi muito assustador."