Brasileira presa no Camboja será julgada por tráfico de drogas nesta quinta-feira

Brasileira presa no Camboja é vítima de tráfico humano, adoeceu na prisão e família perdeu R$ 27 mil em golpe, diz família Redes Sociais / Divulgação

A arquiteta brasileira Daniela Marys de Oliveira, de 35 anos, deve enfrentar julgamento por tráfico de drogas nesta quinta-feira (23) na Justiça do Camboja, conforme o g1. Segundo a família, a mineira foi vítima de uma armação e teve drogas “plantadas” no banheiro da casa onde vivia no país do Sudeste Asiático.

De acordo com a mãe de Daniela, Myriam Marys, a audiência está marcada para as 4h30 (horário de Brasília). Um advogado local foi contratado para representar a brasileira, que está presa desde março.

Daniela viajou ao Camboja no final de janeiro de 2025, depois de conseguir uma vaga de trabalho em telemarketing pela internet. A família conta que ela foi enganada e acabou envolvida em um esquema de tráfico humano. Até fevereiro, mãe e filha mantinham contato por mensagens, mas em março as comunicações passaram a vir de pessoas que se passavam por ela, pedindo dinheiro sob pretexto de quitar uma multa contratual de US$ 4 mil (cerca de R$ 27 mil). Após o pagamento, Daniela ligou informando que havia sido presa injustamente.

Segundo o relato da mãe, as cápsulas com drogas foram colocadas no imóvel como retaliação, depois que Daniela recusou participar de um esquema de golpes virtuais operado por estrangeiros no país.

A prisão onde a brasileira está detida, a Banteay Meanchey, é conhecida por superlotação e más condições, conforme relatórios da Anistia Internacional. O documento cita casos de violações de direitos humanos, tortura e detenções arbitrárias em meio à política antidrogas do país, vigente desde o governo do ex-premiê Hun Sen, sucedido pelo filho Hun Manet.

O Camboja prevê penas severas para crimes ligados a entorpecentes, segundo a Anistia Internacional:

Tráfico de drogas: de 2 a 20 anos de prisão;

Posse: de 2 a 5 anos (até 10 em casos de reincidência);

Consumo: de 1 a 6 meses (até 1 ano se reincidente).

O Itamaraty confirmou que acompanha o caso e informou que a embaixada brasileira no Camboja está prestando assistência consular. “A Embaixada vem realizando gestões junto ao governo cambojano e prestando a assistência cabível, conforme o Protocolo Operativo Padrão de Atendimento às Vítimas Brasileiras do Tráfico Internacional de Pessoas”, diz o comunicado.