Bombardeio russo atinge jardim de infância na Ucrânia, diz Zelensky; sete pessoas morreram

Com 405 drones e 28 mísseis, a Rússia bombardeou 11 cidades da Ucrânia na madrugada desta quarta-feira (22). O ataque matou sete pessoas, entre elas, duas crianças, e causou um apagão no país.

Presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky revelou que o bombardeio atingiu um jardim de infância em Kharkiv, no extremo leste do país. Embora todas as crianças tenham sido evacuadas, cinco foram encaminhadas para atendimento médico com "reações agudas de estresse" e outras oito pessoas ficaram feridas.

"Outra noite que prova que a Rússia não sente pressão suficiente para encurtar a guerra. Um ataque de drone russo atingiu um jardim de infância em Kharkik, não há justificativa para isso", publicou Zelensky na rede social X.

Das sete mortes confirmadas, duas foram na capital Kiev. O bombardeio também atingiu as cidades de Sumy (Nordeste), Odessa (Sul), Chernigov (Norte), Dnipro (Leste), Quirivogrado (Centro), Poltava (Nordeste), Vinítsia (Oeste), Zaporizhzhia (Sudeste) e Chercássi (Centro).

"Uma cusparada na cara de todos que insistem numa resolução pacífica", declarou Zelensky.

Não há exatidão sobre o número de feridos. Em Sumy, um drone atingiu uma avenida movimentada e ao menos seis pessoas foram socorridas. Já em Zaporizhzhia, o governador Ivan Fedorov informou que 13 pessoas ficaram feridas, conforme o g1.

Bombardeio em áreas energéticas

O ataque também afetou instalações enérgéticas da Ucrânia. Conforme o Ministério da Energia do país, parte da infraestrutura foi atingida e aconteceram cortes de abastecimento de eletricidade em boa parte do território ucraniano.

Estruturas de petróleo e gás foram atingidas no distrito de Myrhorod, segundo o g1.

Negociações pela paz

Horas antes do ataque, os Estados Unidos e a Rússia suspenderam o que seria um possível novo encontro entre Donald Trump e Vladimir Putin para discutir um acordo de cessar-fogo.