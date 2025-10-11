Biden inicia nova fase de tratamento contra câncer de próstata diagnosticado após deixar cargo

O ex-presidente dos Estados Unidos Joe Biden começou a fazer terapia de radiação e com hormônios como parte de uma nova fase do tratamento contra o câncer de próstata com o qual foi diagnosticado após deixar o cargo, disse a assessora de Biden, Kelly Scully, neste sábado, 11.

O democrata de 82 anos deixou a presidência em janeiro após ter desistido de sua candidatura à reeleição meses antes, após um debate contra o republicano Donald Trump, em meio a preocupações dos eleitores quanto à sua idade e estado de saúde.

Em maio, o escritório pós-presidencial de Biden anunciou que ele havia sido diagnosticado com câncer de próstata e que ele havia se espalhado para os ossos.

Os cânceres de próstata são classificados quanto à agressividade por meio da escala de Gleason, na qual as pontuações variam de 6 a 10, com os cânceres de próstata 8, 9 e 10 sendo os mais agressivos. O escritório de Biden disse que a pontuação da doença do democrata era 9. (Fonte: Associated Press*).