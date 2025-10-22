Bessent diz que Trump está 'desapontado' com Putin e não detalha sanções dos EUA contra Rússia

O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, se recusou a detalhar quais serão as novas sanções contra a Rússia, mas reafirmou que serão "substanciais e potentes", em entrevista para a Fox Business, nesta quarta-feira, 22. "Uma das maiores sanções dos EUA à Rússia", disse.

Segundo o secretário, o presidente norte-americano, Donald Trump, está "desapontado" com o presidente russo, Vladimir Putin, e com o andamento das negociações para acabar com a guerra na Ucrânia. "Os EUA pedem aos aliados europeus e do G7, além do Canadá e da Austrália, que se juntem à pressão das sanções russas", acrescentou.