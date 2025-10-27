Bacalhau australiano bate recorde de quilômetros nadados

Um bacalhau australiano de água doce surpreendeu os cientistas ao nadar 860 quilômetros em um dos rios mais importantes da Austrália, no que, segundo eles, pode ser um recorde para a espécie.

O peixe, apelidado de "Arnie" em homenagem à ex-nadadora australiana Ariarne Titmus, foi avistado pela primeira vez no início de 2022 no Mullaroo Creek, a cerca de 13 horas de carro a oeste de Sydney, relatou nesta segunda-feira (27) Zeb Tonkin, pesquisador do Instituto Arthur Rylah.

O predador, conhecido como bacalhau do Murray, "saiu voando" quando as inundações atingiram a região na primavera deste ano e percorreu 760 quilômetros rio acima em menos de dois meses.

O caminho estava livre, já que as barragens instaladas no rio Murray haviam sido removidas para deixar passar as águas da cheia.

"Arnie" então deu meia-volta em algum momento dos últimos 12 meses e nadou mais 100 quilômetros em direção ao seu ponto de partida.

Os pesquisadores do instituto descobriram este feito há apenas algumas semanas, ao compartilhar dados com seus colegas.

"Estudamos essas espécies há décadas (...) e nunca antes havíamos observado um deslocamento de tal magnitude", afirmou Tonkin.

A maior distância percorrida anteriormente por um bacalhau do Murray era "provavelmente de cerca de 160 quilômetros".

O peixe, que não tem relação com o bacalhau oceânico, pode viver mais de 48 anos, medir até 1,80 metros e pesar mais de 83 quilos, segundo dados do governo australiano.

"Arnie" tinha quatro anos quando foi avistado em 2022. "Se vemos que essas espécies se reproduzem, se desenvolvem bem e migram bem, é um bom sinal de que o ecossistema como um todo está saudável", celebrou o cientista.