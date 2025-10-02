Aviões colidem ao taxiar em aeroporto de Nova York

Dois aviões da companhia aérea Delta colidiram na pista do aeroporto LaGuardia, em Nova York, na noite de quarta-feira (1º), segundo autoridades e a companhia aérea. A empresa informou que um comissário de bordo teve uma lesão leve.

O incidente, que envolveu duas aeronaves da subsidiária Endeavor Air, ocorreu às 21h58min no horário local, enquanto um avião estava aterrissando e o outro se preparava para decolar, conforme comunicado da Autoridade Portuária de Nova York e Nova Jersey. Uma pessoa foi levada ao hospital após sofrer "ferimentos que não colocam a sua vida em risco", acrescentou o comunicado.

A autoridade portuária informou que as operações no LaGuardia, um dos aeroportos mais movimentados dos Estados Unidos, não foram interrompidas. As duas aeronaves transportavam um total de 93 passageiros e membros da tripulação, acrescentou a Delta.

A Delta, empresa controladora da Endeavor Air, afirmou que "trabalhará com todas as autoridades para revisar" as medidas de segurança após o acidente, que descreveu como "uma colisão em baixa velocidade enquanto taxiavam na pista".