Avião cargueiro cai no mar durante pouso no Aeroporto de Hong Kong

Duas pessoas morreram e outras quatro ficaram feridas após um avião de carga da Emirates derrapar na pista e cair no mar enquanto pousava no Aeroporto Internacional de Hong Kong. O acidente aconteceu por volta das 3h50 da manhã desta segunda-feira, 20 (pelo horário local).

O avião atingiu um veículo em solo, que também caiu no mar. Os dois homens, um de 30 e 41 anos, que estavam a bordo do veículo morreram. Os quatro tripulantes da aeronave foram resgatados com vida e levados para um hospital.

As equipes de resgate encontraram o avião partido, flutuando no mar, enquanto os quatro tripulantes aguardavam para serem resgatados com a porta aberta, sem ferimentos aparentes, informou o Corpo de Bombeiros.

Os pilotos não pediram ajuda via torre de controle antes do pouso e taxiaram o avião até a metade da pista antes de a aeronave derrapar para a esquerda e cair no mar.

Os dois funcionários do aeroporto só foram localizados após uma busca de 40 minutos; eles estavam presos no carro.

"O carro de patrulha não entrou correndo na pista. Foi o avião que saiu da pista e bateu no carro de patrulha do lado de fora da cerca", informou Steven Yiu, diretor executivo de operações aeroportuárias da autoridade aeroportuária, durante uma coletiva de imprensa.

A Autoridade de Investigação de Acidentes Aéreos da região classificou o caso como "acidente" em investigação; a análise deve examinar o sistema de voo, operação, manutenção, entre outros. Equipes seguem à procura do gravador de voz da cabine e do gravador de dados de voo.

Não havia carga a bordo do avião no momento do acidente. A Emirates informou que o Boeing 747 cargueiro, de matrícula EK 9788, era alugado com tripulação e operado pela ACT Airlines. A aeronave tinha 32 anos, de acordo com o Flightradar24.