Avião cai e explode durante decolagem na Venezuela; duas pessoas morreram

Os dois tripulantes de um avião de pequeno porte morreram após a aeronave cair segundos depois de decolar no Estado venezuelano de Táchira, que faz fronteira com a Colômbia, informaram as autoridades nesta quarta-feira, 22.

Segundo o Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) da Venezuela, o acidente ocorreu com um avião bimotor turboélice PAY. A aeronave caiu ao solo durante a fase de decolagem no pequeno aeródromo de Paramillo, localizado ao norte da cidade de San Cristóbal.

Paramillo é um dos cinco aeroportos localizados no ocidental Táchira, a cerca de 750 quilômetros de Caracas e próximo à cidade colombiana de Cúcuta.