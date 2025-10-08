Atrasos em detecção de câncer de mama geram indignação na Espanha

Uma associação de mulheres com câncer de mama na região espanhola da Andaluzia anunciou, nesta quarta-feira (8), que processará as autoridades pelos atrasos na entrega de resultados de exames preventivos e forçou o governo a apresentar um plano para lidar com a situação.

Segundo as autoridades dessa comunidade autônoma no sul da Espanha, cerca de 2 mil mulheres ainda não receberam os resultados de suas mamografias realizadas em hospitais públicos nos últimos anos.

Nesses casos específicos, trata-se de resultados "não conclusivos" ou que apresentam "lesões suspeitas" e que não foram comunicados às pacientes, apesar de exigirem novos exames a curto prazo.

"Que as chamem já para fazer os exames complementares", disse a presidente da Associação de Mulheres com Câncer de Mama de Sevilha (Amama), Ángela Claverol, ao canal nacional Antena 3.

"As que têm câncer continuam vivendo com um câncer sem saber", acrescentou.

Claverol se referiu à "comoção" vivida pelas mulheres que ainda não conhecem seus diagnósticos e afirmou que o grupo que dirige entrará com uma ação judicial contra as autoridades de saúde regionais.

Na Espanha, um país altamente descentralizado, a área da saúde é de responsabilidade das comunidades autônomas. Nesse caso, a região é governada pelo opositor Partido Popular (de direita).

Diante das fortes críticas, as autoridades andaluzas demonstraram "preocupação" nesta quarta-feira, e a porta-voz do governo regional, Carolina España, declarou que está sendo feito "um exame minucioso para entender a fundo, para saber exatamente o que aconteceu, se houve erros".

España acrescentou que as autoridades vão aumentar progressivamente o número de profissionais encarregados dos diagnósticos, começando com 119 trabalhadores, entre médicos, enfermeiros e técnicos, para acelerar a entrega dos resultados.

Afirmou ainda que os centros de saúde públicos entrarão em contato com as pessoas afetadas "o mais breve possível" para agendar um novo exame de detecção antes de 30 de novembro.

As autoridades espanholas recomendam que as mulheres façam mamografias a cada dois anos a partir dos 50 anos, para detectar o câncer de mama precocemente, quando ainda é tratável.