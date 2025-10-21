Atingido por custo fiscal no Brasil, Netflix decepciona mercado

As ações da Netflix caíram nesta terça-feira (21) nas negociações após o fechamento de Wall Street, depois que o gigante americano do streaming reportou lucros trimestrais abaixo das expectativas do mercado.

A Netflix registrou um lucro de 2,5 bilhões de dólares (R$ 13,5 bilhões) sobre uma receita de 11,5 bilhões de dólares (R$ 61,9 bilhões) no terceiro trimestre do ano.

O resultado foi afetado por uma despesa de 619 milhões de dólares (R$ 3,33 bilhões) relacionada a uma disputa em andamento com as autoridades fiscais do Brasil.

A Netflix afirmou, em carta aos acionistas, que, sem esse custo no Brasil, teria superado sua previsão de margem operacional no trimestre.

"Não esperamos que esse assunto tenha um impacto material nos resultados futuros", disse a empresa na carta.

As ações da Netflix caíram mais de 6%, para 1.162 dólares, nas negociações após o fechamento do mercado.

A Netflix se apresenta como um dos principais serviços de entretenimento do mundo, com mais de 300 milhões de assinantes em mais de 190 países.