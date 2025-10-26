Ataque russo à Ucrânia deixa 3 mortos e 30 feridos

A Rússia fez novo ataque com 101 drones à capital da Ucrânia, Kiev, deixando três mortos e 30 feridos, disseram autoridades na madrugada deste domingo. De acordo com a Força Aérea da Ucrânia, 90 foram derrubados e neutralizados. Cinco drones atingiram quatro locais e os destroços dos drones derrubados caíram em outros cinco lugares, segundo o comunicado.