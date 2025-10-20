Ataque com drones deixa 2 mortos na região russa de Belgorod

Um ataque com drones deixou dois mortos e um ferido no oblast russo de Belgorod, anunciou na madrugada desta segunda-feira (20, data local) o governador dessa região administrativa fronteiriça com a Ucrânia.

"Dois civis morreram no povoado de Yasnye Zori quando um drone lançou explosivos contra uma empresa agrícola. Um homem e uma mulher morreram pelos ferimentos", indicou no Telegram o governador de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, que acrescentou que um civil ficou ferido.

Desde que iniciou sua ofensiva há três anos e meio, a Rússia lança drones e mísseis com frequência quase diária contra a Ucrânia, que costuma responder com ataques ao território russo, sobretudo contra sua infraestrutura energética.

Os ataques acontecem depois de o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, se reunir na sexta-feira com seu par americano, Donald Trump, em busca de mísseis Tomahawk de longo alcance, capazes de atingir alvos mais profundamente na Rússia.

Mas Zelensky não teve seu pedido atendido porque Trump o instou a buscar um acordo com Moscou.