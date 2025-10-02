Mundo

Em Manchester
Notícia

Duas pessoas morrem em ataque com carro e faca em frente a sinagoga no Reino Unido; suspeito foi morto

De acordo com a polícia, suspeito teria avançado com o veículo contra os pedestres. Ele acabou baleado e morreu

AFP

Estadão Conteúdo

