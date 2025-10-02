Duas pessoas morrem em ataque com carro e faca em frente a sinagoga no Reino Unido; suspeito foi morto

Serviço de emergência atendeu os feridos no local do ataque, em frente a uma sinagoga em Manchester. PAUL CURRIE / AFP

Duas pessoas morreram e três estão em estado grave após serem atropeladas e esfaqueadas no lado de fora de uma sinagoga em Manchester, no norte da Inglaterra, na manhã desta quinta-feira (2). O suspeito também morreu, após ser baleado por policiais.

A informação foi confirmada pela polícia de Manchester. A confirmação sobre a morte do suspeito, cuja identidade não foi revelada até o momento, ocorreu após uma equipe antibomba analisar objetos que ele carregava. Também não foi revelado se os materiais eram explosivos.

O chamado foi feito por uma testemunha, que afirmou que um homem estava avançando contra as pessoas e que uma pessoa havia sido esfaqueada. Ainda não está esclarecido se o ataque teve a participação de mais de uma pessoa ou se as facadas foram desferidas pelo condutor do veículo.

Os serviços de emergência chegaram ao local às 9h41min, no horário local. Uma informação preliminar publicada pela polícia nas redes sociais afirmou que eles estavam atendendo "quatro pessoas com ferimentos causados tanto pelo veículo quanto pelas facadas".

O prefeito da Grande Manchester, Andy Burnham, disse à BBC que o "perigo imediato parece ter passado", se referindo ao suspeito.

— Só consigo imaginar como as pessoas estão se sentindo ao ouvir esta notícia - o medo que isso trará — disse ele, acrescentando que ficou impressionado com a rapidez da polícia e, aparentemente, atirou no suspeito sete minutos após os primeiros relatos.

O ataque ocorreu durante o feriado judaico do Yom Kippur, o dia do perdão.

O primeiro-ministro Keir Starmer disse em um comunicado que estava "consternado" com o ataque, acrescentando que "o fato de isso ter ocorrido no Yom Kippur, o dia mais sagrado do calendário judaico, torna tudo ainda mais horrível".

A polícia disse que o suspeito não teve acesso à sinagoga, a Congregação Hebraica de Heaton Park.

Imagens gravadas por uma testemunha e publicadas no Facebook mostraram dois policiais armados com seus rifles apontados para o suposto agressor no chão do lado de fora da sinagoga, enquanto uma vítima gravemente ferida morria nas proximidades.

Um dos policiais ordenou que as pessoas nos portões da sinagoga recuassem, gritando: "Ele tem uma bomba, vão embora". Ainda segundo a polícia, um grande número de pessoas que estavam no local no momento foram mantidas lá dentro, mas já foram evacuadas.

Momentos depois, o suspeito do ataque pareceu tentar se levantar e a polícia disparou pelo menos um tiro.